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Mersin'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yaparken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

06 Mart 2019 Çarşamba 16:27
Mersin'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yaparken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Gücüş Mahallesi Köşgerli mevkinde, işçi Süleyman Gökçen (44) onarımında çalıştığı seranın üstüne çıktı.

Bu sırada elektrik tellerini değen Gökçen, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Gökçen'in cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:27
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