Mersin'de elektrik akımına kapılan işçi öldü Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yaparken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yaparken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi. Gücüş Mahallesi Köşgerli mevkinde, işçi Süleyman Gökçen (44) onarımında çalıştığı seranın üstüne çıktı. Bu sırada elektrik tellerini değen Gökçen, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Gökçen'in cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.