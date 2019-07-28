Mersin’de eğlence mekanındaki yangın zarar yol açtı
Mersin’de bir eğlence mekanında çıkan yangında büyük çaptahasar meydana geldi.28 Temmuz 2019 Pazar 15:49
Mersin’de bir eğlence mekanında çıkan yangında büyük çaptahasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’nde bulunan bireğlence merkezinde yangın çıktı. Sabaha karşı içeride kimsenin bulunmadığı birsırada çıkan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerimüdahale etti. İş yerinin kapısını traktörle kırarak müdahale eden ekipler, uzunsüren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın dolayısıyla kullanılamaz hale gelen iş yerinde büyük çapta maddi zararmeydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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