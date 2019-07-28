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Mersin'de eğlence mekanında yangın

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

28 Temmuz 2019 Pazar 14:59
Mersin'de eğlence mekanında yangın

MERSİN (AA) - Mersin'de bir eğlence mekanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçeride kimse bulunmadığı sırada çıkan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri iş yerinin kapısını traktörle kırdıktan sonra müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, eğlence mekanının tavanında bulunan izolasyon malzemelerinden dolayı yangının etkisinin arttığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:59
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