0553 313 94 23

Mersin’de ’ebabil’ operasyonu

Mersin’de 4 katlı bir binanın son katında yuvasının girişinde asılı kalan ebabil kuşunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:05
Mersin’de ’ebabil’ operasyonu

Mersin’de 4 katlı bir binanın son katında yuvasının girişinde asılı kalan ebabil kuşunu, itfaiye ekipleri kurtardı. Uçamayan ve yaralı olan ebabil kuşunu koruma altına alan ekipler, tedavi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahallede bulunan 4 katlı bir binanın son kadında yuvasının girişinde asılı kalan ebabil kuşunu gören vatandaşlar, İtfaiye Daire Başkanlığını arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ayağı ipe dolanan ve kopmak üzere olan kuşu kurtardı.


Uçamayan ve yaralı olan ebabil kuşunu koruma altına alan ekipler, tedavi için Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki kararını ekime kadar uzattı
    1. Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki..
    2. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    3. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    4. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    5. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    6. 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    7. Çuvala koyulup ölüme terk edilen o..
    8. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Uzayda 10..
    9. Psikologlar teşhisi koydu! Trump dört..
    10. Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor
    11. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    12. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    13. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    14. Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü..
    15. THY’den iptal iddialarına yalanlama
    16. Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat
    17. "Turu geçebilecek güçteyiz"
    18. Sosyal Bilimler MYO’da kepler havaya
    19. Bereket isimli batık gemi parçalanıyor
    20. Askerler ne zaman erken terhis olacak?..
    21. Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy..
    22. İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını..
    23. ODTÜ Gençlik Parkı ilk mezunlarını..
    24. YKS maratonu öncesi adaylara "verimli..
    25. "Kumpas davalarının başlama tarihi, 15..
    26. İlk tematik müzik üniversitesi..
    27. Plaj hentbolunda gözler Avrupa..
    28. Ambulans bu defa doktoru ameliyata..
    29. Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursları’na ilgi
    30. Türk profesöre ABD'deki dahiler..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!