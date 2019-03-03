Mersin’de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’ndan dönen sporcuları taşıyan minibüs Kahramankazan’da devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
IHAAW113051-ASA/03-03-2019- Mersin’de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’ndan dönen sporcuları taşıyan minibüs Kahramankazan’da devrildi.03 Mart 2019 Pazar 11:36
IHAAW113051-ASA/03-03-2019- Mersin’de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’ndan dönen sporcuları taşıyan minibüs Kahramankazan’da devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.03.03.2019 11:30:51TSINNNN
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