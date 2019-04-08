Mersin’de Dünya Romanlar Günü renkli görüntülere sahne oldu

MERSİN (İHA) – Mersinli Romanlar, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği etkinlikle kutladı. Romanlar, günlerini renkli görüntülerle kutlarken, Federasyon Başkanı Ali Daylam, “Kardeşlerimizin isteği, bu şehirde, bu ülkede insanca yaşamak. Güzel yöneticilere, bu toplumu anlayan, dinleyen ve dokunabilen insanlara ihtiyacımız var.” dedi.

Tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlanan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, Mersin’de de Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikle kutlandı. Federasyonun merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi’ndeki merkezi önünde gerçekleştirilen etkinliğe, bugün mazbatasını alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Bedrettin Gündeş ile Roman vatandaşlar katıldı. Romanlardan oluşan müzik gruplarının konserleriyle başlayan kutlamada, kendilerini müziğin ritmine kaptıran Romanlar, gönüllerince eğlendi. Romanların renkli görüntüler oluşturduğu etkinlikte, davul eşliğinde oynayan kadınların coşkusu dikkat çekti.

“Çok şükür bütün bunları atlattık”

Etkinlikte konuşan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nün 1971 yılında Londra’da dünya Romanlarının bir araya gelerek başlattıklarını ve o tarihten bu yana da tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlandığını söyledi. Geçmişte dünya genelinde Romanlarla ilgili çok ciddi soykırımlar yaşandığına dikkat çeken Daylam, “Romanları katletmişler. Romanların Avrupa’ya yayılma sürecinde Balkanlar’da ve kendi ülkemizde farklı farklı ayrımcılığa uğrayarak bu günlere geldik. Biliyorsunuz Özcan Purçu kardeşimiz (İzmir Milletvekili) kaymakamlığı kazandı. Biliyorsunuz Romanlar ülkemizde maalesef birinci sınıf vatandaş değillerdi. Yasalar önünde çok ciddi problemler ve ayrımcılık vardı. 1934 yasasında Romanların birinci sınıf devlet memuru olma şansı yoktu. Ama günümüzde çok şükür bütün bunları atlattık.” diye konuştu.

“Kardeşlerimizin isteği, bu şehirde, bu ülkede insanca yaşamak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in, adaylık sürecinde söz verdiğini ve bugün mazbatasını alarak ayağının tozuyla Romanlarla birlikte olmak için etkinliğe katıldığını vurgulayan Daylam, Seçer’e, kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı Romanlara yönelik mesajını da platforma yansıtılan ekrandan okuyan Daylam, “Romanların yüzyıllardır eğitim, istihdam ve barınmayla ilgili ciddi problemleri var. Biz bu alanda Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu olarak Roman Strateji Eylem Planı’nın hazırlanmasında çok büyük emeklerimiz var. Ama bütün bu eylemlerin hayata geçebilmesi için yürekli insanlara ihtiyaç var. İnşallah Mersin’de Roman Strateji Eylem Planı’nı hayata geçecek, Romanların yüzü gülecek. Kardeşlerimizin isteği, bu şehirde, bu ülkede insanca yaşamak. Başka bir şey değil. Biz bu ülkemizde olmaktan gurur duyuyoruz. Ama yerleşkelerimizi ellerimizden alıyor. Şehirler büyüyor. Şehirler büyürken Romanların yaşadığı mahalleler şehrin odak merkezi haline geliyor ve birileri rant uğruna elimizden alıyorlar. Ama bu şehrin rantını ben biliyorum Vahap Bey kimseye yedirmeyecek. Bu şehrin rantını yoksul insanlara dağıtacak eşit şekilde. Güzel yöneticilere, bu toplumu anlayan, dinleyen ve dokunabilen insanlara ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, konserler ve dans gösterileriyle devam etti.