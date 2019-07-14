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Mersin’de dolu üzüme zarar verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlarla birlikte yağan dolu ekili alanlara zarar verdi.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:36
Mersin’de dolu üzüme zarar verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlarla birlikte yağan dolu ekili alanlara zarar verdi.


İlçeye bağlı Boztepe, Böğrüeğri, Tepetaşpınarı, Tepeköy, Çakırlı, Karadiken, Cinköy mahalleleri ve Killik hattında bulunan üzüm bağlarına dolu zarar verdi. Doludan zarar gören kırsal mahalleleri gezen Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, çiftçilerin zararlarının bir an önce tespit edilmesini istedi. Avcı, “Boztepe, Böğrüeğri, Tepetaşpınarı, Tepeköy, Çakırlı, Karadiken, Cinköy ve Killik hat bölgesindeki birçok mahallemizde dolu zararı meydana geldi. Ayrıca ova köylerimizde aşırı yağışlardan dolayı ürünlerde verim kaybı yaşanması ihtimali ile karşı karşıya kalmaktadır. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gerekli tespitlerin yapılması için gerekli bilgilendirme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılmıştır” dedi.


Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yağış ve dolu ile meydana gelen zararları ihbar ile birlikte tespit etmeye başladığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:36
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