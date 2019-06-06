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Mersin'de dolandırıcılık operasyonu

Başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak "mail order" yöntemiyle alışveriş yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

06 Haziran 2019 Perşembe 10:50
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de, başkalarına ait kredi kartlarının bilgilerini kullanarak alışveriş yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Ankara'da yaşayan S.E, kredi kartından Mersin'deki bir akaryakıt istasyonundan 9 bin 500 lira çekileceğiyle ilgili bankadan mesaj gelince hemen kartını kapattırıp polise başvurdu.

İhbar üzerine araştırma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin "mail order" yöntemiyle işlem yapmaya çalıştığını ancak başarılı olamayınca bu kez başka birinin kredi kartından 9 bin liralık akaryakıt aldığını belirledi.

Şüphelinin Muhammet B. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı. Zanlıya akaryakıt satmak için aracılık yaptığı öne sürelen H.G. de gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinden iki cep telefonu, 5 sim kartı, başkalarına ait nüfus cüzdanlarıyla çok sayıda bankamatik ve kredi kartı ele geçirildi.

Yapılan araştırmada Muhammet B'nin daha önce de Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundan aynı yöntemle 57 bin liralık yakıt aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammet B. tutuklandı, H.G. ise salıverildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:50
  1. dolandırıcılık
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