0553 313 94 23

Mersin'de dolandırıcılık iddiası

Bir kişiyi iş makinesi satma bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

04 Ağustos 2019 Pazar 10:22
Mersin'de dolandırıcılık iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kişiyi iş makinesi satma bahanesiyle 90 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. satılık vinç ilanı veren A.Ü'yle irtibata geçerek satış işlemleri için pazarlık yaptı.

Anlaşma sağladıkları sırada A.Ü, M.Ö'ye vinç üzerinde 90 bin lira haciz olduğunu, satış işlemlerinin gerçekleşmesi için bu paranın ödenmesi gerektiğini söyledi.

Belirtilen miktarı yanına alan ve notere giden M.Ö, aracını park etmeye çalıştığı sırada A.Ü'yle karşılaştı.

Burada 90 bin lirayı A.Ü'ye teslim eden ve noterde satış işlemlerini başlatmasını isteyen M.Ö, aracını park ettikten sonra yanına geleceğini belirtti.

Aracını park ettikten sonra notere giden M.Ö. A.Ü'ye ulaşamayınca dolandırıldığı iddiasıyla durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, şüpheli A.Ü'nün olay günü bindiği aracı ve ikametini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda A.Ü. ve ona yardımcı olduğu iddia edilen O.O. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada buzdolabının arkasına gizlenmiş 90 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada bulunan 90 bin liranın M.Ö'ye teslim edildiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:22
  1. dolandırıcılık
  2. Mersin
  3. tutuklama
  4. vinç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel Haber) Aksaray Malaklısı 2 bin yıl önce savaşta kullanıldı
    1. (Özel Haber) Aksaray Malaklısı 2 bin..
    2. Binali Yıldırım nikah töreninde..
    3. İpten döndü! İdama mahkum edilen kişi..
    4. Doğa severlerin yeni rotası, Nüzhetiye..
    5. Babacan, Atalay, Davutoğlu, Gül.. Dün..
    6. Ruslar çamur banyosu ve köpük..
    7. MediaMarkt’tan ‘fotobaskı’ hizmeti
    8. Olmayan vinçteki hacizi kaldırmak için..
    9. Belediye başkanı eline süpürgeyi aldı,..
    10. Yusuf Yazıcı ayrılık kararını resmen..
    11. Kanser tedavisi gören çocuklara..
    12. Mersin'de dolandırıcılık iddiası
    13. Motosiklet sürücülerine 95 bin lira..
    14. İthalatta haksız rekabetin önlenmesine..
    15. Polisten motosiklet uygulaması
    16. 1 yıl askerlik yaptı, dönüşte..
    17. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği 50 bin..
    18. Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza..
    19. Bursa’da şehir günü
    20. Aşırı hız yapan sürücüden ilginç..
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak