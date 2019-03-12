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Mersin’de dev köpekbalığı yakalandı

MERSİN (İHA) – Mersinli balıkçılar, Akdeniz’de 12 mil açıkta yaklaşık 350 kilogram ağırlığında yaklaşık 2,5 metrelik köpekbalığı yakaladı.

12 Mart 2019 Salı 09:14
Mersin’de dev köpekbalığı yakalandı

MERSİN (İHA) – Mersinli balıkçılar, Akdeniz’de 12 mil açıkta yaklaşık 350 kilogram ağırlığında yaklaşık 2,5 metrelik köpekbalığı yakaladı. Mersin Balık Pazarı’nda sergilenen köpekbalığı ilgi odağı olurken, Mersinliler fotoğraf çektirmek ve öz çekim yapmak için adeta sıraya girdi.


Mersin’de balıkçılar, denizden yaklaşık 12 mil açıkta ’pamuk’ cinsi bir köpekbalığı yakaladı. Balıkçıların 3 saatlik uğraşı sonucunda yakalanan köpekbalığı, Mersin Balık Pazarı’nda sergilendi. Pazara gelen vatandaşlar, ilgiyle dev köpekbalığını izlerken, kimileri dokundu kimileri de cep telefonlarıyla fotoğraf çektirip öz çekim yaptı. Köpekbalığı çocukların da ilgi odağı olurken, genç bir kadının, kucağındaki ‘kaniş’ cinsi köpeğiyle köpekbalığını incelemesi ve köpeği balığın üzerine oturtması ise ilginç görüntüler oluşturdu.


Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, yakalanan köpekbalığının ‘pamuk’ cinsi olduğunu söyledi. Köpekbalığının 350 kilogram ağırlığında olduğunu kaydeden Polat, "Balıkçılarımız bu balığı 3 saatlik bir uğraş sonucunda yakaladı. Normalde biz bunu nisan ve mayıs aylarında bekliyorduk. Köpekbalıklarının sahile inme oranı o aylarda çoğalıyor. Fakat Akdeniz’de havaların ısınması nedeniyle köpekbalığının görülme oranı mart ayına yansıdı. Bu, şu an ilk köpekbalığımız. Bundan sonra da devamının geleceğini umuyoruz" dedi.


Polat, köpekbalığı etinin akciğer kanserine iyi geldiğini de ileri sürerek, "Denizde kansere yakalanmayan tek hayvandır. O nedenle derneğimize kayıtlı kanser hastalarına bu köpekbalığımız dağıtılacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:14
  1. fotoğraf
  2. sergi

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