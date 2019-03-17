Mersin'de dereye düşen kız çocuğu aranıyor Mersin'in Akdeniz ilçesinde dereye düşüp kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düştüğü derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Güneş Mahallesi'nde evlerinin yakınlarındaki Yalınayak Deresi'ne dün akşam saatlerinde düşen, ablası kurtarılan ancak kendisi kaybolan 8 yaşındaki Hediye Orman'ı arama çalışmaları sürüyor. Dalgıç polisler, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinden oluşan ekip, derenin geçtiği Güneş ve Hal mahallelerinde arama çalışmalarına devam etti. Sabah saatlerinden itibaren çocukların düştüğü alandan başlayan aramalar, Hal Mahallesi 141. Cadde civarında yoğunlaştı. Ekiplerin, derenin denize döküldüğü alana kadar arama çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. Güneş Mahallesi'nde yaşayan Bahar (12) ve Hediye Orman (8) kardeşler, dün mahalleden geçen Yalınayak Deresi'ne düşmüştü. Vatandaşların kurtardığı kardeşlerden Bahar hastanede tedavi altına alınırken, Hediye derede kaybolmuştu.

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