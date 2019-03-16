Mersin'de dereye düşen çocuk kayboldu

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı. Güneş Mahallesi'nde yaşayan Bahar (12) ve Hediye Orman (8) kardeşler, mahalleden geçen Yalınayak Deresi'ne düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle debisi yükselen derede sürüklenen kardeşleri gören bazı kişiler suya atlayıp Bahar'ı kurtardı, Hediye Orman ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Dalgıç polislerin de katıldığı çalışmalar sürüyor. Bahar Orman'ın Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.