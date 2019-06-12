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Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ etkinlikleri

Mersin’de, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günüdolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetgösteren İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından etkinlik düzenlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ etkinlikleri

Mersin’de, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günüdolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetgösteren İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından etkinlik düzenlendi.


Atatürk Caddesi’ndeki Mersin Büyükşehir Belediye Binası önünde düzenlenenetkinlikte, çocuk işçiliği ile mücadeleye dikkat çekildi. Çocuklar ve ailelerinin katıldığıetkinlikte Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının seslendirdiği marşlar, katılımcılarakeyifli anlar yaşatırken, halk oyunları ve folklor gösterileri de etkinliğe renk kattı.


Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Mersin İl Çocuk Hakları Komitesi BaşkanıMustafa Sarı, her yıl çocuk işçiliğine dikkat çekmek için çeşitli etkinliklerdüzenlediklerini belirterek, "Amacımız, çocukların yerinin sokak değil arkadaşlarının,ailelerinin yanında doyasıya eğlenmek olduğunu göstermektir" dedi.


Vatandaşların çocuk işçiliğine karşı duyarlı olması gerektiğini kaydeden Sarı,"Sokakta çalışan çocuklardan alışveriş yapılmaması gerekiyor. Yapılan alışverişlerçocuklara yardım değil zarar getiriyor" ifadelerini kullandı.


Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nün bir kutlama olarak algılanmaması gerektiğinevurgu yapan Sarı, "Vatandaşlarımızın dikkatini çocuk işçiliğine ve çocuk ihmal veistismarlarının önlenmesine yönelik kamuoyu duyarlılığı oluşturmak amaçlanmaktadır.Çocuk işçiliği en kötü biçimde 18 yaş altında çocukların dünyada kötü koşullardaçalıştırılmasıdır. Uluslararası Çalışma örgütü verilerine göre dünyada 160 milyoncivarında çocuk işçi vardır. Haliyle çocuk işçiliği önemli bir çocuk hakları ve insanhakları sorunudur" diye konuştu.


Mersin’de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarının 2006 yılından bu yana aralıksızdevam ettiğini söyleyen Sarı, "Bu nedenle ilimiz çocuk işçiliği ile mücadelede diğerillere göre bir adım öndedir. Bir çok çocuk odaklı sosyal projeler başarı ileuygulanmıştır. Mersin’de çocuk işçiliği ile mücadelede, sokakta çalışan çocuklarınsokağın riskinden korunarak örgün eğitime kazandırılması için çocuk koruma mobilekipleri çalışma yürütülmektedir. Mobil ekip sokak çalışmasıyla 1 Ocak - 30 Mayıstarihleri arasında 60 çocuk sokaktan alınmıştır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
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