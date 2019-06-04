Mersin'de cinayet Tarsus ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 62 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü. Tekeliören Mahallesi'nde ikamet eden Emel Yalçın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Yalçın'ın, sabah saatlerinde evine gelen B.C. (57) tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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