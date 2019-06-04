Mersin'de cinayet
Tarsus ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü04 Haziran 2019 Salı 10:52
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 62 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.
Tekeliören Mahallesi'nde ikamet eden Emel Yalçın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Yalçın'ın, sabah saatlerinde evine gelen B.C. (57) tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
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