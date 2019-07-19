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Mersin’de çevre sorunları masaya yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 2020-2024 yıllarını içerenstratejik plan hazırlama çalışmaları kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBaşkanlığı tarafından çalıştay düzenledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:17
Mersin’de çevre sorunları masaya yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 2020-2024 yıllarını içerenstratejik plan hazırlama çalışmaları kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBaşkanlığı tarafından çalıştay düzenledi.


Çevrenin korunması ve bu konudaki bilincin artırılmasına yönelik çalışmalarınsürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, iç ve dış paydaşlar ile sivil toplumkuruluşları katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki çalıştayda, Mersin’deki ’AtıkYönetimi ve Uygulamaları, Çevre Koruma, Ruhsat Denetim Uygulamaları, İklimDeğişikliği, Yenilenebilir Enerji, Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi, Temizlik İşleriUygulamaları’ başlıkları altında sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.


Çalıştayda görüşülen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde olanprojeler ise şunlar; "’Mersin kıyılarında deniz kaplumbağalarının ve iklim değişikliğinindeniz kaplumbağaları üzerindeki etkilerinin izlenmesi ile denizlerin korunmasıkonusunda orta öğretim çocuklarında farkındalık oluşturma projesi’, Akdeniz katı atıkbirliği entegre katı atık yönetimi projesi’, ’Çöplerin biyoçeşitliliği olumsuz etkilemesinedair ilköğretim çocuklarına farkındalık oluşturma ve tehlikeli denizanalarının izlenmesiprojesi’, ’Tekstil atıkları geri dönüşüm projesi’, ’Elektrik ve elektronik atıkların geridönüşüm projesi’, ’İklim değişikliğine karşı çıkın projesi’, ’Türkiye ve Polonyaarasında çevre ortaklığı projesi.’"


Geri dönüşümün önemine dikkat çekildi


’Doğayı seviyorsan geri dönüşüme sen de katıl’ ve ’Mersin’i sev iklimi koru’sloganlarının dikkat çektiği çalıştayda, çevrenin gelecek 5 yılı planlanmaya başlandı.Geri dönüşüm ve çevreye katkısı ile iklim koşullarının iyileştirilmesi konularına dikkatçekilen çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak projeler konuşuldu.


Çalıştay sonrasında rapor düzenlenerek, bu rapor kapsamında paydaşların görüşve önerileri stratejik plan çalışmalarında değerlendirilmeye alınacak.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:17
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