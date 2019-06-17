Mersin’de bisiklet ve motosiklet fabrikasında yangın Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan motosiklet ve bisiklet fabrikasında yangın çıktı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan motosiklet ve bisiklet fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, D-400 karayolunda bir bisiklet ve motosiklet fabrikasının bisiklet yapıldığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın yerine takviyeye geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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