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Mersin'de bir kişi anne ve babasını öldürdü

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:20
Mersin'de bir kişi anne ve babasını öldürdü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi anne ve babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ali A. (35) ilçeye bağlı kırsal kesimde yer alan Güzeloluk Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle annesi Menekşe A. (59) ve babası Murat A. (56) ile tartıştı.

Ali A. tartışma sonrası av tüfeğiyle anne ve babasını öldürdü, ardından ilçe merkezindeki evlerine kaçtı.

Akdeniz Mahallesi'ndeki evde aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 20:20
  1. anne-baba
  2. cinayet
  3. Erdemli
  4. Mersin

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