0553 313 94 23

Mersin’de bir ilk: Hava Taksi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak, geçen yıl alınan helikopteri ‘Hava Taksi’ olarak hizmete sundu.

18 Haziran 2019 Salı 11:21
Mersin’de bir ilk: Hava Taksi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak, geçen yıl alınan helikopteri ‘Hava Taksi’ olarak hizmete sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tasarruf tedbirleri kapsamında hayata geçirilen proje ile belediye helikopteri artık turistik amaçlı ve özel kullanımlar için de kiralanabilecek.


Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılının Nisan ayında alınan helikopter, Başkan Seçer’in tasarruf tedbirleri kapsamında yepyeni bir görev ile hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait helikopter, artık Hava Taksi hizmeti de verecek.


Göreve geldiği günden bu yana tasarruf tedbirleri konusundaki kararlılığını sürdüren Başkan Seçer’in son hamlesi, kamu yararına yapılacak hizmet ve görevlerin kullanımı ve hava kontrollü denetimler amacıyla alınan helikopteri vatandaşın aktif kullanımına kazandırmak oldu. Mersinlilerin, genellikle denetim hizmetleri için gökyüzünde görmeye alışık olduğu çift motorlu helikopter, artık vatandaşlar tarafından uygun fiyatlara turistik amaçlı ve özel kullanımlar için kiralanarak Hava Taksi olarak hizmet verebilecek.



Turistik geziler için 3 farklı rota oluşturuldu


Özellikle zaman sıkıntısı yaşayan vatandaşların ilgi göstermesi beklenen Hava Taksi hizmeti, sevdiklerine sürpriz yapmak ve Mersin’i gökyüzünden izlemek isteyenlerin de hizmetinde olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Mersin’in eşsiz güzelliklerini bir de böyle keşfedin” sloganıyla turistik geziler için Hava Taksi hizmetini tercih edenlere özel, 3 farklı turistik rota oluşturdu. Mersin’in birçok tarihi ve doğal güzelliğinin gökyüzünden keşfedebileceği 20, 30 ve 40 dakikalık rotalar ile vatandaşlar, Mersin’in eşsiz güzelliklerinin keyfini çıkarabilecek.


4-6 kişi kapasiteli helikopterin saatlik kiralama ücreti 9 bin, yarım saatlik kiralama ücreti ise 4 bin 500 TL olarak belirlendi.


Hava Taksi hizmetinden faydalanmak isteyenlerin planlanan uçuş tarihinden en az iki gün önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerektiği bildirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Hava Taksi uygulaması ile Mersin’in 10 ilçesine uçuş yapılabildiğini söyledi. Hava Taksi ile gece uçuşu yapılamadığını ifade edin Topçuoğlu, helikopterin gün içerisinde sürekli olarak kullanılabileceğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müezzine darp olayında skandal talep
    1. Müezzine darp olayında skandal talep
    2. "İran'a karşı yürütülen bir irade ve..
    3. Prof. Dr. Bocutoğlu: “Moody’s’in..
    4. Malatyaspor, transferde Arjantin’e..
    5. BM’den dünyayı sarsan açıklama! ‘ABD..
    6. Eski UEFA Başkanı Platini gözaltına..
    7. Albaraka Garaj başvuruları 30..
    8. Kuruluşunun 750. yılında Altın Orda..
    9. Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezona..
    10. Mısır "Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal"..
    11. Milli cimnastikçiler Dünya..
    12. Mahallede korku dolu günler,..
    13. Markete giren yılan yakalandı
    14. Teröristlerin 4 yıl önce kaçırdığı..
    15. TİKA'dan Bosna Hersekli kadınlara..
    16. Çektiği acılara dayanamayıp evden..
    17. Göztepe'den stat açıklaması
    18. Başkent’in gurur: FOMGET
    19. Hindistan’da 100’den fazla çocuk beyin..
    20. Devrilen motosikletin sürücüsü..
    21. Kuzey Makedonya’dan Yıldırım’a destek
    22. ABD'li NATO komutanından flaş Türkiye..
    23. Altınordu, Sinan Osmanoğlu ile tekrar..
    24. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    25. Göçmenlerle uyum çalıştayı başladı
    26. HDP'nin gençlik meclisine 4 ilde terör..
    27. “Mahallede Şenlik Var” panayırı ile..
    28. Kanserle mücadele okulu
    29. Red Bull Reign'e milli takım damgası
    30. Kartal Belediyesi’nden okullara araç..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması