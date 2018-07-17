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Mersin'de bina çöktü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kullanılmayan bir binada çökme meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

17 Temmuz 2018 Salı 12:19
Mersin'de bina çöktü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'ndeki 2 katlı kullanılmayan eski bir bina çöktü. 

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler enkazın altında herhangi bir kişinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 12:19
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