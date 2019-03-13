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Mersin’de belediyeden hayvan mezarlığı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hayvanseverleri sevindirecek bir hizmete imza attı.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:04
Mersin’de belediyeden hayvan mezarlığı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hayvanseverleri sevindirecek bir hizmete imza attı. Vatandaşların ölen can dostları için mezarlık talebini karşılıksız bırakmayan belediye, Mersin’de ilk kez hayvan mezarlığı oluşturdu.


Mezitli Belediyesi, hayvanseverlerin kaybettikleri minik dostlarını gömebilecekleri hayvan mezarlığı oluşturdu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Mersin’de ilk olma özelliği taşıyan hayvan mezarlığı, ilk etapta 1,5 dönümlük bir alanda hizmet verecek. Kuyuluk bölgesinde Orman Bölge Müdürlüğünden alınan arazide açılan hayvan mezarlığı, vatandaşın istemleri doğrultusunda büyütülebilecek bir alana sahip.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin’de daha önce hiç yapılmayanları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, “Biz hayvanların yaşam haklarına saygı duyan, onları seven, her zaman koruyan ve yanlarında olan bir belediyeyiz. Hava şartları ne olursa olsun kedi ve köpekler belediye içerisinde özgürce dolaşabiliyor. Sokakta yaşayan dostlarımız için tüm parklarımızda ve talep edilen bölgelerde kedi ve köpek evleri oluşturduk. Bu denli sevdiğimiz dostlarımızı, yaşamlarını yitirmeleri sonrasında da sahipsiz bırakamazdık” dedi.


İnsanların çok sevdikleri hayvanlarını kaybettiklerinde gizli şekilde bahçelerine, park ve ormanlara gömdüklerini ifade edenTarhan, hayvan mezarlığının çok büyük ilgi göreceğini düşündüklerini ve isteğe göre büyütebileceklerini söyledi. Mezarlığın bakımını ve korunmasını belediye olarak yapacaklarını vurgulayan Tarhan, “Hayvanlarını kaybedenler, büyük bir acı içine düşüyorlar. Sevgili dostlarımızın yerinin belli olması, zaman zaman ziyaret edecekleri bir yerin varlığı ile teselli olabilirler. Özel günlerde ve hafta sonları ziyaret edip, sevgili dostlarını anabilirler” diye konuştu.


Tarhan, mezarlıktan yararlanmak isteyen vatandaşların Mezitli Belediyesi Halkla İlişkiler Birimine başvuru yapmaları gerektiği bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:04
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