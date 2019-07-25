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Mersin’de belediye ekipleriyle vatandaşlar mezarlık temizliği yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kent için yaptığı hizmetlerevatandaşlar da gönüllü destek vererek birlikte mezarlık temizliği yaptı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:01
Mersin’de belediye ekipleriyle vatandaşlar mezarlık temizliği yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kent için yaptığı hizmetlerevatandaşlar da gönüllü destek vererek birlikte mezarlık temizliği yaptı.


Mersin’de Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarlabelediye ekipleri örnek bir dayanışmaya imza attı. Bu kapsamda merkez Toroslar ilçesiAladağ Mahallesi’ndeki mezarlık, belediye ekipleri ve mahalle sakinleriyle birliktetemizlendi.


Mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığıekiplerince 5 farklı noktadaki mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmalarına evlerindengetirdikleri orak, kürek, çapa ve kazma gibi aletlerle katıldı.


“Geçmişine sahip çıkamayan geleceğine sahip çıkamaz”


Aladağ Mahalle Muhtarı Ahmet Ertunç, yapılan çalışmalar için Mersin BüyükşehirBelediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti. Mahalle sakinleri olarak çalışmalardanmemnun olduklarını vurgulayan Ertunç, “Mezarlıklarla ilgili çalışmalara da halkımızgönüllü olarak destek verdi. Çünkü geçmişine sahip çıkamayan geleceğine sahipçıkamaz” dedi.


Akbelen’den Konur’a çalışmalar devam ediyor


Kent genelinde 23 farklı mezarlığın bakım ve temizliğini gerçekleştiren BüyükşehirBelediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramına kadarAkbelen ve Güneykent gibi büyük mezarlıkların yanı sıra Menteş, Afetevler, Akkent,Mezitli, Davultepe, Tece, Yalınayak ve Çavuşlu mezarlıklarının da bakım ve temizlikçalışmalarını gerçekleştirecek. Bu çerçevede, Erdemli Limonlu Mahallesi, ErdemliGüzeloluk Mahallesi ve Gülnar Konur Mahallesi mezarlıklarında yürütülen temizlikçalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:01
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