Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Afrika ülkesinde bina çöktü! Çok sayıda ölü var
Kola şişesinden çıkan cisim hayrete düşürdü
Süper Lig ekibi Hikmet Karaman ile anlaştı
Karadağ Kültür Bakanı Beşiktaş'ta kaza geçirdi
Mercedes 2016 200 bin TL
ABD Bush'a veda ediyor! Tüm liderler katılacak
Putin ile Maduro görüştü! "Zafer kazanacağız"
50 metre yüksekte namaz kıldı
Mersin'de yarın eğitime ara verildi
Meclis'te gergin anlar! MHP ile CHP vekilleri...
ByLockçu polislere ceza yağdı
Erzincan'da durdurulan TIR'da 500 kilo eroin yakalandı!
Çanakkale'de fırtına nedeniyle seferler iptal edildi
Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Fetih'te!
NATO toplantısından 'Müzakere çağrısı' çıktı
BM’den İdlib’e, 29 TIR insani yardım gönderildi
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Reklam filmlerinin sahne arkası görüntüleri
Ukraynalı bakan açıkladı: Bize saldırı hazırlığı var
FETÖ'cü Işık'ın cezası belli oldu
Paris Belediye Başkanı Macron ile ters düştü
Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:48
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:48
eğitime ara
Mersin
sağanak
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Yaşam
Kimseye 'Yediğin naneye bak!' dedirtmeyin ama nanenin faydası da bilinmeli
Yaşam
Berlin Duvarı'nda evim var! Hey gidi koca Yozgatlı.. Hey gidi günler hey
Yaşam
Oh bee.. katkısız matkısız
Okur Postası
“Bir garip ölmüş diyeler’’
Okur Postası
Hemşerim, memleket nire?
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
G20’de dağ fare doğurdu
Ahmet Gülümseyen
Süper Lig, Diagne ve Gomis gerçeği!..
Akif Bedir
Sokaktaki insan ne istiyor?
Ali Karahasanoğlu
Ergenekon yok mu dediniz?
Ayhan Demir
Said Halim Paşa için…
Hüseyin Öztürk
Haçlı dünyaya boyun eğen Müslüman ülkeler
Mehmet Koçak
Dünya siyasetine yön veren onursuz liderler ve Başkan Erdoğan
Mustafa Çelik
Analık imtihanı
Sedat Yılmaz
ÇED’ler imzalanırsa merkez ülke oluruz!
Vehbi Kara
Menemen’de Aslında Ne Oldu?
Yavuz Bahadıroğlu
Babam ve alfabem
Son Eklenen Haberler
Amerika’da İsrail’i eleştirmek suç!
Reyhanlı'da Suriyelilere şok baskın!..
Bakan Pakdemirli liselileri ağırladı
Renklerin bu anlamlarını biliyor..
Türk kahvesinin sadece 40 yıl hatrı yok
İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının..
Yün yorgan yıkanırken dikkat edilmesi..
"Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayetinin..
Şişmanlık anne olmaya engel mi?
Güçlü bir kadında bulunan 6 özellik
MHK'nın eğitim seminerleri sona erdi
Kremalı karnabahar çorbası
Afrika ülkesinde bina çöktü! Çok..
Nijerya'da bina çöktü: 17 ölü
Kola şişesinden çıkan cisim hayrete..
Çocuğunuzu bu yöntemlerle..
YÖK'ten Namık Kemal Üniversitesine..
Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama
Bebeğiniz sebepsiz yere ağlıyorsa…
Lübnan Meclis Başkanı Berri'den..
Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
Adana valiliği rezalete suspus
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
Günün Karikatürü
AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
YORUM YAZ