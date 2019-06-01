Mersin’de bayram tatilinde trafik denetimleri yoğunlaşacak

MERSİN (İHA) – Mersin Valiliği, trafik denetim ve uygulamalarının Ramazan Bayramı tatili süresince de yoğun bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla özellikle bayramın öncesi ve sonrasını kapsayacak trafik tedbirleri planlandı.

Açıklamada, bu kapsamda, tüm trafik personelinin fiilen denetim hizmetlerinde görevlendirilerek, sürücü ve yolcularla saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yüz yüze iletişim kurulacağı, şehir içi ve şehirler arası otobüslerde sivil personel görevlendirileceği kaydedildi. Bayram süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerinde trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde helikopter, drone ve İHA (insansız hava aracı) türü hava araçlarından yararlanılacağına dikkat çekilen açıklamada, ihtiyaç duyulduğunda polis ve jandarma trafik ekiplerince müşterek denetimler gerçekleştirmek üzere karma ekipler oluşturulacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca radarla hız denetimlerinin yapılacağı, gabari dışı ağır taşıtların trafiğe çıkmalarına ve tarımsal zirai araçlar, traktörler, biçerdöverler ve benzeri araçların uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceği belirtildi. Yapılan denetimlerde motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarına koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araç sürücülerine ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımları hakkında bilgilendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, yayaların güvenliğini tehlikeye sokan uygunsuz park yapmalara izin verilmeyerek; yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri ve engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçların kaldırılmasının sağlanacağı bilgilerine yer verildi.

Açıklamada alkol ve/veya uyuşturucu almış şekilde araç kullanımına dikkat gösterilecek olan denetimlerde bayram tatili süresince “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” ve “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyaları hakkında sürücü ve yolculara bilgi verilerek, kampanyalar hakkında kamuoyunun bilgilenmesinin sağlanacağı ifade edildi.