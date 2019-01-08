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Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü

08 Ocak 2019 Salı 10:21
Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü

MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayaş Mahallesi'nden balık tutmak için denize açılan Mehmet Tanrıverdi ile Muhammed Dorum'un tekneleri hava muhalefeti nedeniyle alabora oldu.

Denize düşen Tanrıverdi boğuldu, Dorum ise yüzerek kıyıya çıktı.

Dorum'un ihbarı üzerine olay yerine gelen yetkililer Tanrıverdi’nin cesedini sudan çıkarttı.

Bu arada, Dorum'un sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:21
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