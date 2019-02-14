Mersin’de bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelede farkındalık eğitimi

Mersin’de Akdeniz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe JandarmaKomutanlığı, Sağlık, Müftülük ve farklı kurumlardan personellerin katılımı ile ’BağımlılıkYapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadelede Farkındalık’ eğitimi verildi.

Akdeniz Belediyesi’ndeki etkinlikte, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı İstihbaratUzmanı Murat Çekiç, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığıncageçen yıl sonuna doğru başlayan eğitimler kapsamında sunum yaptı. Çekiç, uyuşturucumaddeler, bağımlılığın türleri ve evreleri, uyuşturucu maddelere ve bağımlılığa karşımücadele yaklaşımları, çocuk ve ergen psikolojisi ile bağımlılık yapan maddelerlemücadelede hukuki boyutu anlattı.

“Farkında olan birey, uyuşturucuya ‘hayır’ diyebilen bireydir”

Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı ‘farkındalığın’ önemine dikkat çeken Çekiç,“Farkında olmak sorumlu olmak, sorumluluk hissetmek, ödev üstlenmek demektir.Farkındalık, tehlikeye karşı çözüm ortağı olmak, sorunlara eylemsiz kalmamak demektir.Farkındalığı olan birey, maddeye ve madde kullanımına ‘hayır’ diyebilen bireydir. Farkındaolan birey, irtibat kuracağı kurumları da bilen bireydir. Mücadelenin başarısı, mücadeleyekatılan insanların farkındalık ve sorumluluk alma düzeyi ile yakından ilişkilidir” dedi.

“En büyük mücadele, uyuşturucuya erişimin engellenmesinde olmalı”

Uyuşturucu maddelerin, merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel veya ruhsal sorunlarayol açtığını ve sürekli kullanıma bağlı olarak zamanla kişide daha fazla kullanma isteğiuyandırdığının altını çizen Çekiç, “Bağımlılık, uyuşturucu nesne ile olan ilişkidir. Bu ilişkizamanla öyle bir noktaya ulaşır ki, kişi, ‘ben olma, kendi olma, karar alabilme, katılabilme’becerilerini kaybeder, toplumsal ilişkileri bozulur” diye konuştu.

Uyuşturucu madde kullanım yaşının her geçen gün düştüğüne, bu nedenle de çocuklarıve gençleri bu tehlikeye karşı korumanın önemine işaret eden Çekiç, önemli bir halksağlığı problemi olan uyuşturucu ile mücadelede ana unsurun, uyuşturucuyaulaşılabilirliğin engellenmesi olduğunun altını çizdi. Çekiç, “Uyuşturucu madde bağımlılığı,kullanan bireyde yol açtığı sağlık sorunlarının yanı sıra, çok ciddi sosyal, toplumsal,ekonomik ve asayiş problemlerine de yol açar. Tüm dünyada her geçen gün yaygınlaşanbu soruna karşı toplumun tüm kesimlerini içine alan topyekun bir bilinç, mücadele vefarkındalık gerekmektedir” ifadelerini kullandı.