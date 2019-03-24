Mersin’de avukatlara ’seçim ve sandık güvenliği’ eğitimi

Mersin Barosu ile Oy ve Ötesi Derneğince, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde sandıkta görevlendirilecek olan avukatlara, ‘seçim ve sandık güvenliği’ eğitimi verildi.

Avukatların ve farklı meslek gruplarının katılımıyla düzenlenen eğitimin açılışındakonuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacakolan yerel seçimlerin ülke açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Her seçimdöneminde farklı bir seçim sisteminde oy kullanmaya çalışıyoruz, demokrasinin ilkeleriniişletmeye çalışıyoruz. Mersin Barosu olarak, çoğulcu demokrasiyi ve herkesin seçimegirebilmesini savunuyoruz. Ancak Mersin, seçime katılamayan adaylar konusundaTürkiye gündemine oturdu. Bütün adaylar en demokratik hakları olan seçilme haklarınıkullanabilmeli ve onlara inanan insanlar da oylarını özgürce kullanabilmeli” dedi.

En son 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriöncesinde avukatlarla seçim güvenliği konusunda bir çalıştay yaptıklarını hatırlatanYeşilboğaz, “Önümüzdeki yerel seçimler için yapmış olduğumuz çalıştayda dameslektaşlarımıza ve diğer katılımcılara, ’Sandık güvenliği için neler yapmamız gerekiyor?Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?’ konularında eğitim veriyoruz. Çünkü atanan sandıkbaşkanlarına dahi insanların güveni kalmadı. Bu nedenle sizlerin, demokrasininçarklarının işlemesi için verilen her oyun demokrasiye hizmet etmesi için nasılkullanılması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bu konuları bilmeyen vatandaşlarımıza,iradelerini sandığa tam yansıtabilmeleri için biz avukatların yardımcı olması gerekiyor.Mersin Barosu avukatları olarak bu işe gönüllü olarak giriyoruz. Bu eğitim seçimsürecinde, oy sayımında, oyların heba edilmemesi için ve sandık güvenliği için çokönemli. Bu eğitim sürecini bu nedenle çok önemsiyoruz. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacakolan yerel seçimlerde sahada olacağız. Eğitimimiz 1 hafta boyunca periyodik olaraksürecek" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Oy ve Ötesi Derneği’nden Rukiye Göksu tarafından katılımcılarasandık güvenliğinin sağlanması konusunda bilgiler verildi.