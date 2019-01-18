Mersin'de askeri minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Kazada yaralanan 4'ü asker 5 kişi hastanede tedavi altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde askeri minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü asker, 5 kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen askeri minibüs, Kocahasanlı Mahallesi'nde 33 FM 764 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada yaralanan minibüsteki 4 asker ile otomobil sürücüsü, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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