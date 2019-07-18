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Mersin’de, Arapça tabelaların değiştirilmesi için düğmeye basıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte Suriyelilerin açtığı iş yerlerine asılan Arapça tabelaların değiştirilmesi için düğmeye bastı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
Mersin’de, Arapça tabelaların değiştirilmesi için düğmeye basıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte Suriyelilerin açtığı iş yerlerine asılan Arapça tabelaların değiştirilmesi için düğmeye bastı. Zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Arapça tabelaların Türkçe yazılanlarla değiştirilmesi için esnafa ihtar tutanağıyla süre verildi. Ekiplerin verdiği süre içinde kaldırılmayan tabelalar için cezai işlem uygulanacak.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, kent geneline yayılan ve sayıları giderek artan Arapça tabelaların Türkçeye dönüştürülmesine yönelik açıklamalarının ardından değişim için çalışmalar başlatıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Arapça iş yeri tabelalarının, mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve Türkçe tabelalarla değiştirilmesi için esnafa ihtar tutanağı ile süre verildi.



Değiştirmeyenlere ceza uygulanacak


Kurulan 3 ayrı ekiple sürdürülen denetimler, Akdeniz ilçesi Fasih Kayabalı Caddesi’nde başladı. Diğer merkez ilçelerde Viranşehir, Zeytinli, Limon ve Babil caddeleri ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı’nda devam eden denetimlerde 25 iş yerine ihtar tutanağı verildi.


Tabela değişimi için tebligat bildirimlerinin başladığını ifade eden ekipler, tabela içeriğinin Türkçeleştirilmesi konusunda esnafa ihtar tutanağı ile birlikte süre verildiğini vurguladılar. Verilen süre sonunda ihtara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulanacağı bilgisini veren ekipler, cezai işlem sonrası da kaldırılmayan tabelalar için gerekli işlemlerin yapılacağını ifade ettiler.



Başkan Seçer, meclis toplantısında sinyalini vermişti


Başkan Vahap Seçer, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin’e yerleşen Suriyeli sığınmacıların iş yerlerine astığı Arapça tabelaların kaldırılacağının sinyalini, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında vermişti. Seçer, “Her taraf Arapça tabelalar. Kardeşim Türkçem var, Türkçeyi kullan. Herkes her yere tabela asmayacak. Büyükşehir’in bir standardı olacak. Rengi, ebadı, boyutu, nereye asılacağı, sokak tabelaları, her şey bu kent kimliğine uygun olacak. Onun dışına kimse çıkmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
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