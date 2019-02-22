Mersin’de aranan 136 kişi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 136 kişiyi yakaladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ruhsatsız silahlara yönelik yapılan operasyon ve çalışmalarda 10 kişi gözaltına alınırken, 8 tabanca, 1 pompalı tüfek ile tabancalara ait 60 dolu fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ve kaçak sigara satan şahıslara yönelik de çalışmalarını sürdüren ekipler 8 kişiyi gözaltına alırken, 157 gram esrar, 13 gram skunk, 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Hırsızlık olaylarına yönelik de çalışma yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına alırken, şahıslarla birlikte bin 850 lira ile çalmış oldukları birçok malzemeyi ele geçirdi.

Aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda ise ekipler, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz ve kaçakçılık suçlarından 5 yıl 6 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 136 kişiyi gözaltına aldı.