Mersin’de AK Parti’li kadınlar Srebrenitsa şehitlerini andı

Mersin’de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, Srebrenitsa şehitleri anılarak yapılan soykırım bir kez daha kınandı.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı önünde düzenlenen, Kadın Kolları Başkanı AyselMavioğlu Öner ile il ve ilçe teşkilatı yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte konuşan KadınKolları İl Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Başkanı Gülsenem Erdoğan, 1992 yılı Nisanayındaki Bosna Savaşının, Sırplar tarafından başlatıldığını hatırlattı.

Ellerindeki silah gücü ve Birleşmiş Milletlerin silah ambargosunun desteği ile BosnaSavaşının ilerleyen dönemlerde Sırplar tarafından etnik temizliğe dönüştüğünü söyleyenErdoğan, "1995 yılı Temmuz ayında Bosna toprakları insanlığın utanç vesikası olanSrebrenitsa soykırımına şahit olmuştur. Srebrenitsa’da Boşnaklar sistematik işkenceye,tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence vetecavüz kampına dönen bölgede 5 gün içinde resmi kayıtlara göre 8 bin 372 kişi canvermiştir. Bosna’da 3.5 yıl devam eden savaşta, 312 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarakgeçmiştir" dedi.

20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyunun, Batıya ve bunaneden olan ülkelere hesap sormadığını ifade eden Erdoğan, "Soykırımı kabuletmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün ‘özgürlükçü,barış yanlısı, refah isteyen’ bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa’da soykırıma gözyuman Avrupa’dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır.Srebrenitsaannelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği, yaşanan soykırımısimgelemektedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in ‘Bizi toprağa gömmeye çalıştılar fakattohum olduğumuzu bilmiyorlardı’ sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır" diyekonuştu.

AK Parti iktidarından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, üst düzey toplantılardasavaş çocuklarının ahından, yaşanan insanlık ayıplarından bahsedilmesi için hiçbirhükümetin öncü olmadığını kaydeden Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyene kadar mazlumların sesini kimse duymamıştır.AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları teşkilatı olarak Srebrenitsa katliamının 24. yıl dönümünde 81 il kadın kolları başkanımız, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenitsa’dayapılan soykırımı kınıyoruz. Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır, unutulmamalıdır. AK Parti, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulümden ve adaletsizlikten uluslararası kamuoyunun sorumlu olduğuna inanmış ve bu yüzden ‘Herkes için adalet’ ilkesini temel almış bir harekettir. Bugüne kadar toplumları birbirine düşüren ırkçı, İslamofobik, etnik nefretikörükleyen ideolojilerden insanlık adına hiçbir kazanım elde edilmemiştir. Geleceğeumutla bakabilmenin yolu, huzuru, refahı, adaleti ve insanı temel alan çalışmalarıkendimiz kadar başkaları içinde istemekten geçmektedir. Srebrenitsa’da yaşanansoykırımda gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerinibulmasını istiyoruz. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz"ifadelerini kullandı.