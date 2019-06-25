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Mersin’de afet personeline defin eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla cenaze nakil ve defin eğitimi verildi.

25 Haziran 2019 Salı 10:37
Mersin’de afet personeline defin eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla cenaze nakil ve defin eğitimi verildi.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın ana çözüm ortağı olduğu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Akbelen Mezarlığı’nda cenaze nakil ve defin işlemi konusunda uygulamalı eğitim verildi. Defin Hizmet Grubu tarafından geçekleştirilen eğitimlerde, cansız mankenler kefenlenerek defnedildi.



Senaryo gereği deprem sonrasının tatbikatı yapıldı


Öncelikli olarak teorik eğitimin verildiği tatbikatta, senaryo gereği Mersin’de yaşanan deprem sonrası enkaz altından çıkarılan cenazelerin defin işlemleri uygulamalı olarak yapıldı. Teorik ve pratik olarak iki aşamalı verilen eğitimde, cenaze nakil aracı kullanımından kimlik belirleme işlemlerine, yıkama, kefenleme işlemlerinden cenaze namazı kılımı ve defnedilme aşamasına kadar her basamak ilgili görevlilere uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerde defin sırasında gerekli olan zemzem suyu, gül suyu ve çörek otu gibi tüm malzemelerin kullanımı anlatılırken, cenaze namazı da kılındı.



Amaç acil durumlarda sorun yaşanmaması


Eğitimin, yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin en hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için verildiği belirtilirken, eğitimlere, destek çözüm ortağı olan jandarma, emniyet, sağlık ve müftülükpersonellerinin yanı sıra İl Nüfus Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, 112 Acil ÇağrıMerkezi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı personellerinin katıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:37
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