Mersin'de 73 şehit ailesine ücretsiz konut

MERSİN (AA) - Mersin'de, Tarsus Belediyesince şehit aileleri için tahsis edilen 73 konutun tapuları sahiplerine teslim edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, belediye meclis salonunda düzenlenen tapu teslim töreninde, daha önce kuralarını çektikleri konutları şehit ailelerine teslim etmenin manevi huzur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

İlçedeki tüm şehit ailelerini ev sahibi yaptıklarını belirten Can, "Tarsus Belediyesi olarak örnek bir projeyi hayata geçirerek, şehit olan ve ailesi şehrimizde yaşayan 73 vatan evladının ailelerini birer daire sahibi yaptık. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Şevket Can, şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için, bu ülkenin bir karış toprağı için hayatlarını hiçe sayarak Hakk'ın rahmetine kavuşan şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Törene MHP Mersin milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz da katıldı.

Konuşmaların ardından şehit ailelerine konutlarının tapuları teslim edildi.