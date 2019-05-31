Mersin'de 7 yılda 7 bin öğrenciye deniz yaşamı öğretildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nce başlatılan "Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum" projesi kapsamında 7 bin öğrenci eğitim gördü.

Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu, projeyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bilimsel araştırmaların yanı sıra çocuklara deniz ve çevre duyarlılığı üzerine eğitimler de verdiklerini söyledi.

İlköğretim öğrencileri için "Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum" projesini başlattıklarını belirten Salihoğlu, "Gelecek nesillere denizleri tanıtmak, koruma konusunda erken yaşta bilinçlendirmek, çevre konusunda farkındalık yaratarak sürdürülebilir çevre bilinçlerinin gelişiminde katkı sağlamak amacıyla 2012 yılından bu yana yaklaşık 7 bin ilköğretim öğrencisine denizcilik ile ilgili eğitimler verdik." dedi.

Doç. Dr. Salihoğlu, eğitimlerin haftada 2 gün verildiğini ifade ederek, akademisyenlerin de gönüllülük esasına göre derslere katıldığını kaydetti.

Çocukların denize ve çevreye bakış açılarının olumlu yönde geliştiğini vurgulayan Salihoğlu, "Gelecekte ülkemizi yönetecek olan çocuklarımıza öncelikli olarak denizleri ve denizlerin yapısını tanıtıyoruz. Denizlerimizden daha sağlıklı faydalanmak, denizlerden istifade ederken bunu doğru kullanmak için neler gerektiğini çocuklara aktarıyoruz." diye konuştu.

Barış Salihoğlu, Akdeniz foku ve caretta caretta gibi canlıların korunması konusunda da öğrencilere bilgilendirmeler yapıldığını sözlerine ekledi.