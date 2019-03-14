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Mersin'de 6 metre boyunda köpek balığı yakalandı

Akdeniz'e açılan balıkçıların ağına yaklaşık 500 kilogram ağırlığında olan camgöz cinsi köpek balığı takıldı- Ağlara takılan balık, kentte bir haftada yakalanan 3'üncü köpek balığı oldu

14 Mart 2019 Perşembe 11:39
Mersin'de 6 metre boyunda köpek balığı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, balıkçılar tarafından uzun kuyruğuyla dikkati çeken yaklaşık 6 metrelik köpek balığı yakalandı.

Günün ilk ışıklarıyla Akdeniz'e açılan balıkçıların ağına, 20 mil açıkta köpek balığı takıldı.

Balıkçıların yaklaşık 3 saat süren zorlu mücadelesiyle yakalanan köpek balığının, 6 metre boyunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında camgöz cinsi olduğu belirlendi.

Görüntüsüyle dikkati çeken köpek balığı, getirildiği Mersin Balık Pazarı'ndaki bir işletmeye 7 kişi tarafından zorlukla taşındı.

Balıkçılardan Yunus Emre Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köpek balığıyla yaklaşık 3 saat uğraştık. Ağlarımızı parçaladı. Epey bir mücadele ettik. Bir kaptanımız da yaralandı ancak en sonunda yakaladık." dedi.

Akdeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte köpek balıklarının görülmeye başladığını aktaran Polat, kentte balıkçılar tarafından bu hafta yakalanan 3'üncü köpek balığı olduğunu vurguladı.

Yunus Emre Polat, balığın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Daha önce hiç bu kadar büyük köpek balığı yakalamadık. 2-3 senedir böyle bir balığa hasretiz. Ağırlığı yaklaşık 500 kilogram geliyor. Boyu da ortalama yaklaşık 6 metre. Bunun özelliği kırbaç kuyruk olması. Sürüde giderken kırbacıyla vurduğunda etrafındaki tüm balıkları öldürecek kadar güçlü." diye konuştu.

Balığın piyasa değerinin 3-4 bin lira arasında değiştiğini bildiren Polat, kendilerine daha önce müracaat ederek talep eden kanser hastalarına balığı vereceklerini de söyledi.

Mersin'de bu hafta içerisinde denize açılan Seyhan-3 isimli balıkçı teknesince 4 metre uzunluğunda pamuk cinsi köpek balığı ile merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nden açılan denizcilerce de 2,5 metrelik bir köpek balığı yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:39
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