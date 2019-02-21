0553 313 94 23

Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de iki ailenin yaşadığı 4 katlı ev sabaha karşı çöktü.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:40
Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de iki ailenin yaşadığı 4 katlı ev sabaha karşı çöktü. Evde kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önlerken, binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 91198 Sokak’ta iki aileden 8 kişinin yaşadığı 4 katlı bir ev sabahın erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ayşe ve Mustafa Yakut çiftine ait evde aile fertleri akrabalarına misafir olduğu için ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ve polis ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı.


Bu arada enkazın yanında gözyaşı döken Ayşe Yakut ile yakınlarını, çevredeki komşuları teskin etmeye çalıştı. Ayşe Yakut, akşam görümcesine misafirliğe gittiklerinden evde kimsenin olmadığını söyledi.



"Facia geliyorum demiş"


Aynı olayda göçen evin yanındaki evde oturan ve kendi evi de hasar gören Vesile Berk ise, “Ben ev yıkıldığı sırada evde değildim. Dün sabah 10.00’da ekmek alacaktım, baktım kolon yıkılmış. Dedim ki, ’Ayşe bak sizin ev yıkılmış, bu evden çıkın.’ Eşimi aradım, ‘gelev yıkılıyor’ dedim. Eşim de geldi çocuklarımızı aldık, kayın biraderime gittik. Biz evde 10 kişi yaşıyoruz. Yıkılan evde de 7-8 kişi var. Orada iki aile var. Şu an ölü veya yaralı yok. Biz zabıtayı belki 10 defa aradık. Geliyorlardı, bize ceza yazıp gidiyorlardı. Yanımızda adam 4 kat izin aldığı yere 8 kat yapmış. Adamın bir ton demiri üstüme yıkıldı. Bu ev en az 40 yıllık. Kolonsuz ev yapıyorlar. Zabıta geliyor ceza yazıp gidiyor” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da kültür sanat
    1. Trabzon'da kültür sanat
    2. YKS başvuru ücreti 2019 YKS para..
    3. "Bizim her yerde var olmamız lazım"
    4. "Yurt dışındaki vatandaşlara e-Devlet..
    5. Gaziantep'teki doğal gaz patlaması
    6. FETÖ'cü kaymakam Kadir Gültepe'nin..
    7. "Hamaney, hükümetin ekonomi..
    8. İdrar yolu hastalıkları “ürodinami”..
    9. 16 eski savcı ve hakime istenen ceza..
    10. Kılıçdaroğlu’na “Ozan Arif” tepkisi
    11. Hamilelik Okulunda 13’üncü dönem..
    12. Yeni sondaj gemisi Altınova’da bakıma..
    13. Muratpaşa Belediyesi yaraları sarıyor
    14. "Taraftarımızın verdiği pozitif enerji..
    15. Şırnak’ta okulların etrafı..
    16. Kızıltepeli kadınlar mantı açarak aile..
    17. Hakkari’de 24 bin adet av tüfeği..
    18. Savcı ve emniyet güçlerini hedef..
    19. Park Afyon’da canlı yayın
    20. CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı