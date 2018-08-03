Mersin'de 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mersin'de polisin yaptığı kaçakçılık operasyonunda bir yolcu otobüsünün merdivenine saklanan 4 bin 500 paket kaçak sigara, detektör köpeğin de yardımıyla ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.03 Ağustos 2018 Cuma 10:27
Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonda detektör köpeğin de katılımıyla bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler, aracın merdivenine saklanan değişik markalarda 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonda 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, şahısları ifadeleri alındıktan sonra serbest bıraktı.
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