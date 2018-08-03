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Mersin'de 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin'de polisin yaptığı kaçakçılık operasyonunda bir yolcu otobüsünün merdivenine saklanan 4 bin 500 paket kaçak sigara, detektör köpeğin de yardımıyla ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:27
Mersin'de 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonda detektör köpeğin de katılımıyla bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler, aracın merdivenine saklanan değişik markalarda 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, şahısları ifadeleri alındıktan sonra serbest bıraktı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:27
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