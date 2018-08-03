Mersin'de 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonda detektör köpeğin de katılımıyla bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler, aracın merdivenine saklanan değişik markalarda 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, şahısları ifadeleri alındıktan sonra serbest bıraktı.