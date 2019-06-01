0553 313 94 23

Mersin’de 292 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, son bir haftada yaptığı operasyonlarda 292 kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar ele geçirildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:41
Mersin’de 292 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, son bir haftada yaptığı operasyonlarda 292 kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda birçok suçlu yakalandı. Çalışmalar kapsamında 254 umuma açık yeri kontrol eden ekipler, 1 ruhsatsız işyerine idari işlem uyguladı. 2 bin 268 şahsın kimlik kontrolünü de yapan ekipler, 3 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında 496 lir idari para cezası uygularken, aranan 9 kişiyi de gözaltına aldı. Aranan şahıslara yönelik Tarsus, Erdemli, Anamur ve Akdeniz ilçelerinde de operasyon yapan ekipler, farklı farklı suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Hırsızlık şüphelilerine karşı da çalışma yapan ekipler, 5 kişiyi yakalarken, çaldıkları bazı malzemeleri de ele geçirdi.


Uyuşturucu yetiştiricileri ve satıcılarına yönelik de operasyonlar yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alırken, 292 kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.


Trafik timleri de bayram öncesinde uygulamalarını sıklaştırdı. Ekipler, son 15 gün içerisinde 77 öğrenci ve 137 işçi servisi, 707 motosiklet olmak üzere 14 bin 152 aracı kontrol ederken, 85 araç trafik men edilip, 5 şahsın sürücü belgelerine el konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram yoğunluğu devam ediyor
    1. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    2. Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret..
    3. Halit Ergenç'e trafikte saldırı!
    4. Çocuklar sınava girdi veliler dua okudu
    5. Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak..
    6. Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i..
    7. Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    8. Bosna’daki göçmen kampında yangın
    9. Hastane yönetiminden okuma..
    10. Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük..
    11. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    12. Ordu’da dilenci operasyonu
    13. Mangonun faydaları saymakla bitmiyor
    14. ABD'de belediye çalışanı dehşet saçtı!..
    15. Jandarma, Bodrum’da helikopterle..
    16. Uluslararası öğrenciler Kadir..
    17. Galatasaray'dan Krepin Diatta bombası
    18. Tutuşan ot balyaları güçlükle..
    19. Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı
    20. Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e..
    21. Yaralı yavru kediler için gece..
    22. CHP’nin adayını destekleyecek olan..
    23. Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bir..
    24. "Kalkınma ve reform hükümeti olma..
    25. Tokat’a şehit ateşi düştü
    26. Malatya’da huzur ve trafik uygulaması
    27. GÜNCELLEME 2 - Türkiye-İran sınırında..
    28. Tır’ın dorsesi üst geçide çarptı
    29. Bayramda beslenme önerileri
    30. Ünlü oyuncu Halit Ergenç saldırıya..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti