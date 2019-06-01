Mersin’de 292 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, son bir haftada yaptığı operasyonlarda 292 kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda birçok suçlu yakalandı. Çalışmalar kapsamında 254 umuma açık yeri kontrol eden ekipler, 1 ruhsatsız işyerine idari işlem uyguladı. 2 bin 268 şahsın kimlik kontrolünü de yapan ekipler, 3 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında 496 lir idari para cezası uygularken, aranan 9 kişiyi de gözaltına aldı. Aranan şahıslara yönelik Tarsus, Erdemli, Anamur ve Akdeniz ilçelerinde de operasyon yapan ekipler, farklı farklı suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık şüphelilerine karşı da çalışma yapan ekipler, 5 kişiyi yakalarken, çaldıkları bazı malzemeleri de ele geçirdi.

Uyuşturucu yetiştiricileri ve satıcılarına yönelik de operasyonlar yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alırken, 292 kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Trafik timleri de bayram öncesinde uygulamalarını sıklaştırdı. Ekipler, son 15 gün içerisinde 77 öğrenci ve 137 işçi servisi, 707 motosiklet olmak üzere 14 bin 152 aracı kontrol ederken, 85 araç trafik men edilip, 5 şahsın sürücü belgelerine el konuldu.