Mersin’de 27 işçi gazdan zehirlendi
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sızan gazdan zehirlenen 27 işçi, hastaneye kaldırıldı.07 Nisan 2019 Pazar 20:41
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sızan gazdan zehirlenen 27 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kromsan Fabrikasında akçam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen gaz sızıntısından dolayı 27 işçi zehirlendi. Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ