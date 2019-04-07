Mersin’de 27 işçi gazdan zehirlendi Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sızan gazdan zehirlenen 27 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sızan gazdan zehirlenen 27 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kromsan Fabrikasında akçam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen gaz sızıntısından dolayı 27 işçi zehirlendi. Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.