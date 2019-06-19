Mersin’de 22 adrese kumar operasyonu

Mersin polisinin 22 adrese düzenlediği kumar operasyonunda, oynayan 90 kişiye toplamda 28 bin lira para cezası kesilirken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar hakkında da adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 18 umuma açık iş yerinde ve 4 dernek olmak üzere 22 adreste kumar oynatıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda kumar oynayan 90 kişiye Kabahatler Kanunu gereği kişi başı 320 lira olmak üzere toplamda 28 bin lira para cezası kesilirken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayanlara da adli işlem yapıldı. Ayrıca operasyonlarda 5 bin 305 lira paraya el konuldu.