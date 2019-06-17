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Mersin’de 2020-2024 dönemi stratejik plan hazırlıkları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Üst Kurulu,Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında toplandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:35
Mersin’de 2020-2024 dönemi stratejik plan hazırlıkları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Üst Kurulu,Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında toplandı.


2020-2024 yılı stratejik planının hazırlanması için oluşturulacak kurullar, çalışmagrupları ve yol haritasının belirlendiği toplantıda konuşan, Mersin Büyükşehir BelediyeBaşkanı Vahap Seçer, başarılı olmak için her türlü önlemi alacaklarını ve planlamanınbu doğrultuda şekilleneceğini söyledi. Tüm kent bileşenlerinin bu stratejik plana dahilolmasını isteyen Seçer, katılımcılığı esas alacaklarını ve bunu sözde değil, özde birçalışmayla gerçekleştireceklerini belirtti.


“Türkiye’ye örnek olabilecek ve uygulamada da hayat bulacak bir plan hazırlayacağız”


Bu dönem her şeyi ciddiyetle ele alacaklarını ifade eden Seçer, “Biz bu halka sözverdik. Hizmetlerimizi hiçbir ayrım yapmadan, şehrimizin tüm bileşenlerinin istek, görüşve önerileri doğrultusunda gerçekleştirerek başaracağız. Hiçbir kuşkumuz ve şüphemizyok. Hep birlikte çalışacağız ve başarılı olacağız. İstediğimiz hedefe ulaşmak için iseyol haritamızı, planlarımızı bu doğrultuda şekillendireceğiz. Bu nedenle stratejik planhazırlıklarımızı ciddiyetle ele alıyoruz ve Türkiye’ye örnek olabilecek ve uygulamadada hayat bulacak bir plan hazırlayacağız” dedi.


Stratejik planın öneminden bahseden Başkan Seçer, “Stratejik plan hazırlanmasınınzorunluluğu bir kenara, stratejik plan belediyeler açısından son derece faydalı bir iyiyönetim aracı ve anahtarıdır. Stratejik yönetim, bir kurumun ne yaptığını, varlıknedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim şeklidir.Stratejik planlama yaklaşımı ile politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesiningüçlendirilmesi sağlanmaktadır. Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı vebütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerineduyarlılığın artırılmasıdır. Hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi sağlanmaktadır.Stratejik plan çalışmaları idarelere değer kattığı gibi, faaliyetlerin daha planlıyürütülmesini, başarı veya başarısızlıkların takibini, amaç ve hedeflerin belirlenerek,kurumsal sinerjinin yaratılması sonuçlarını da doğurmaktadır” diye konuştu.


“Sadece bütçeye bakarak kendimizi sınırlamayacağız”


Stratejik planı hazırlarken halkın, muhtarların, STK’ların, mesleki örgüt ve odalarıngörüşlerini alacaklarını belirten Seçer, “Tüm görüş ve önerileri alacağız. Bu görüş veönerileri kendi seçim bildirgemizdeki vaatlerimizle bütünleştirip bütçemizledenkleştireceğiz. Bu planda halkımızın önceliklerine el atacağız. Kısa, orta ve uzunvadeli bir yol haritası çizeceğiz. Biz sadece bütçeye bakarak kendimizisınırlamayacağız. Bütçe dışı yatırımlar, krediler ve kendi içinde finansı olanyatırımlarla Mersinimize hizmet yapacağız. Bu konuda arkadaşlarıma güveniyorum.Çok iyi bir planın hazırlanacağına da inanıyorum. Herkes bu kentin değerlerine,insanına sahip çıkmak zorundadır. Çalışan mesai arkadaşlarımın bu konuda çokhassas ve duyarlı olduklarına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.


Kurulların çalışma esasları belirlendi


Başkan Seçer’in konuşmasının ardından Strateji Geliştirme Daire Başkanı BedrettinGündeş, planın önemi ve bu dönem stratejik plan uygulamalarındaki değişikliklerkonusunda bilgi verdi. Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel ise geçmiş dönemlerdeyapılan eksikliklerin bu planda giderileceğini ve örnek bir çalışmanın ortaya çıkacağınıbelirtti.


Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, katılımcılığın esas alınması,uygulanabilir bir planın hazırlanması, hedeflerin ve performans değerlerinin örtüşmesiiçin çok titiz bir çalışmanın gereği üzerinde görüşlerini bildirdi.


Stratejik Planın hazırlanması ve aşamaları konusunda bir sunum gerçekleştirenStrateji Geliştirme Şube Müdürü Nergis Kurtuluş ise bu dönem stratejik planınyanında Stratejik Eylem Planının da hazırlanacağını belirtti.


Daha sonra diğer gündem maddelerinde, kurulların çalışma esasları görüşülerekbelirlendi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:35
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