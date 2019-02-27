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Mersin'de 2 kişiyi öldüren soyguncu aranıyor

Kuyumcu soygununda iki kişiyi öldüren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma yürütülüyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:09
Mersin'de 2 kişiyi öldüren soyguncu aranıyor

Mersin'de, bir kuyumcuda soygun gerçekleştirip, iş yeri sahibi ile çalışanını öldüren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma yürütülüyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Üçel Kuyumcusu'na gelen zanlının kendisine direnen çalışan Yasin Tazegül ve kuyumcu Mustafa Serpil'i öldürüp, bir miktar altını alıp kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlının olay anında maske taktığını ve elinde de eldiven bulunduğunu belirledi.

Şüphelinin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Bu arada, zanlıya yardım eden kişilerin olup olmadığı da araştırılırken, olayın yaşandığı iş yeri soruşturma kapsamında mühürlendi.

Kuyumcunun bulunduğu bölgedeki esnaf da olayın üzüntüsünü yaşarken, hayatını kaybeden Serpil ve Tazegül'ün Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki otopsi işlemi tamamlandı.

Yakınları tarafından alınan cenazeler, törenin düzenleneceği Muğdat Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazlarının ardından Serpil ve Tazegül, Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile çok sayıda kişi katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:09
  1. 2 ölü
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  3. kuyumcu soygunu
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