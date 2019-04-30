Mersin’de 19 yaşındaki Fatih 3 gündür kayıp Mersin’in Anamur ilçesinde, 19 yaşındaki Fatih Tuğrul’dan 3 gündür haber alınamıyor.

Mersin’in Anamur ilçesinde, 19 yaşındaki Fatih Tuğrul’dan 3 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, lise mezunu ve işsiz olduğu bildirilen Fatih Tuğrul’un 3 gündür eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen polis ekipleri, Tuğrul’un bulunması için MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Tuğrul’un 1.75 boylarında, gözlüklü, kırmızı spor ayakkabılı, yeşil çizgili kahverengi kazaklı, siyah keten pantolonlu olduğu belirtildi.

Polisin, Fatih Tuğrul’u bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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