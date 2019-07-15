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Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:37
Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.


15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünden başlayan yürüyüşe, mehteran ekibi de eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Meydanda Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliklerde, İl Müftüsü Şaban Kondi dua ettirdi. Ardından konuşan Vali Ali İhsan Su, Türk milletinin tarih boyunca asla bağımsızlığından ödün vermediğini vurgulayarak, "Tarih boyunca bu yüce milletimiz bağımsızlığına, özgürlüğüne, vatanına, bayrağına, ezanına, kültürüne, milli ve manevi değerlerine her zaman sahip çıkmış, asla taviz vermemiştir. İşte 3 yıl 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütü ve onun uzantıları demokrasimizi ortadan kaldırmak, milletimizi bölüp, parçalamak, devletimizi yıkmak, bayrağımızı indirmek, ezanımızı dindirmek için bir darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Ancak yüce milletimiz Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve öncülüğüyle sokaklara, meydanlara taşmış ve bu terör örgütüne fırsat vermemiş, darbe girişimini bertaraf etmiştir. Milletimiz bir taraftan bu darbe girişimini tanklara, uçaklara, bombalara, toplara, kurşunlara, silahlara göğsünü gererek bertaraf etmiş ve tüm dünyaya da bağımsızlığa, demokrasiye nasıl çıkılırın dersini vermiştir. İnanıyorum ki bugüne kadar yüce milletimiz nasıl vatanına, toprağına, bayrağına, ezanına sahip çıkmışsa Allah’ın izniyle bundan sonra da her zaman sahip çıkacaktır" dedi.



"Demokrasi için uzun yıllar mücadele oldu"


Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Türk milleti için Cumhuriyetin önemli olduğunu söyledi. Cumhuriyetin kuruluş aşamasında zorlu mücadeleler verildiğini vurgulayan Seçer, "Atalarımız, Ulu Önder’in önderliğinde kanını vererek, canını vererek, alın terini dökerek bir ulusal kurtuluş mücadelesi sürdürdüler. Bu kadim toprakları işgal eden düşmanları ülkeden bertaraf ettiler, Cumhuriyeti kurdular. Yokluk içerisinde, yoksulluk içerisinde, 600 yıllık bir imparatorluğun küllerinden Cumhuriyeti kurdular. Demokrasi için uzun yıllar mücadele oldu. Bu topraklarda çok yağmurlar, çok fırtınalar atlatıldı. Bu uğurda 60 ihtilalleri, 71 muhtırası, 80 ihtilali ve en sonunda da yine demokrasiyi içselleştirmiş, sindirmiş hiç bir yurttaşımızın, vatandaşımızın kabul edemeyeceği 15 Temmuz darbe hain girişimi. Bu hain darbe girişimi aslında bize bir arada olmamızın birlik ve beraberlik içerisinde olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak, bu ülkeye zarar gelmez. Demokrasimize uzanan, birliğimize bütünlüğümüze uzanan eller kırılır” şeklinde konuştu.



“15 Temmuz demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir gecedir”


15 Temmuz hain darbe girişiminden alınması gereken dersler olduğunu kaydeden Seçer, "Belki bu musibetler bize bir nasihatten daha yararlı olur. Geçmişte yaşadığımız bu kötü olaylar geleceğimizi inşa etmek de bize yardımcı olur. 8 yıl parlamentoda görev yaptım 15 Temmuz’u irdelerken bunun akşamdan sabaha gerçekleştirilmiş bir darbe girişimi olmadığını bilen yurttaşlardan biriyim. Ülkenin birçok kurumu bu yapı tarafından işgal ediliyordu. Bunu görenler uyarıyordu. Siyasi nezaket ve üslup içerisinde bunu görmeyenleri uyarmaya çalışıyordu. Birileri gördü, birileri görmedi ama gelinen noktada bu tehlikeleri görenler de görmeyenler de eğer gaflet içerisinde olsaydı, hep beraber mağdur olunacaktı. Bu sebeple 15 Temmuz önemli bir tarihtir. Tüm vatandaşlar, Gazi Meclisi, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun bir arada bu değişime karşı bir direnç gösterdiler. 15 Temmuz aslında demokrasi tarihine altın harflerle yazılan gecedir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:37
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