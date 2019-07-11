Mersin’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinliği

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 15Temmuz gecesi Türk milletinin bayrağına, bağımsızlığına, demokrasisine ne kadarbağlı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Mersin Üniversitesi tarafından ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’dolayısıyla Erdemli ilçesinde anma etkinliği düzenlendi. Erdemli Belediyesi KültürMerkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, MEÜ İslami İlimler Fakültesi’nden Ar. Gör.Furkan Gan tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.

Törende konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 2016 yılının 15 Temmuzgecesi, Türkiye’nin dünyada eşine az rastlanan bir mücadele örneği sergilediğini,Türk milletinin bayrağına, bağımsızlığına, demokrasisine ne kadar bağlı olduğunu birkez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Hain terör örgütü FETÖ üyelerinin, 15 Temmuz gecesi kanlı planlarını kolaycagerçekleştirebileceklerini düşündüklerini, ancak Kurtuluş Savaşı’nda destan yazanTürk milletinin, bir kere daha vatanına el uzatmaya kalkanı affetmediğini vurgulayanÇamsarı, “Silah ve bombalarla bizi yıldırmaya çalıştılar. Çanakkale ruhununyaşadığı bu toprakların kahraman evlatlarıysa tanklara, uçaklara meydan okudu.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve camilerden okunanselâlarla meydanlara, köprülere akın eden vatandaşlarımız, canları pahasınahainlere geçit vermedi. Son nefesini verirken bile bayrağını elinden düşürmeden,tanklara kahramanca direndi. Hainler, kahraman emniyet teşkilatımız ile Türk SilahlıKuvvetleri’nin onurlu personelini de karşısında buldu. Darbe gecesi ÖmerHalisdemir gibi kahraman askerlerimiz şahadeti göz alarak direnişin sembolü halinegeldi. Ve Allah’a çok şükür zafer, şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde bir keredaha şanlı Türk milletinin oldu" diye konuştu.

Çamsarı, Mersin Üniversitesi mensupları olarak hainlere asla geçitvermeyecekleri mesajını daha ilk anda ilgili mercilere ilettiklerini belirterek,“Mersin’de vatandaşlarımızla birlikte demokrasi nöbetlerinde yer alarak,üniversitemizde etkinlikler düzenleyerek ihanet şebekelerine, terörden medetumanlara, milli iradeyi hiçe sayan gözü dönmüş demokrasi düşmanlarına, tavrımızıve kararlılığımızı gösterdik” ifadelerini kullandı.

Etkinlik daha sonra ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ bilinçlendirme vefarkındalık oluşturma amaçlı bilgilendirme toplantısı ile devam etti. Toplantınınaçılışında konuşan Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu MüdürüProf. Dr. Cemile Çelik, demokrasinin ön şartının milli birlik ve beraberlik olduğunuvurgulayarak, birçok darbe ve darbe girişiminin yaşandığı Türkiye Cumhuriyeti’nde15 Temmuz’un diğer darbelerden farklı özelliklere sahip olduğunu belirtti. Çelik, 15Temmuz’da halkın daha ilk andan itibaren dayanışmayla darbecilerle tepkigösterdiğini ifade ederek, darbe girişimine halkın birleşerek tepki göstermesinindemokrasiye olan bağlılığı bir kere daha ortaya koyduğunu söyledi.

MEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Şerife Yorulmaz ise geçmişten bu yana coğrafyada tahakküm kurmaya çalışandış güçlerin faaliyetlerini, tarihten çarpıcı örneklerle dile getirdi. FETÖ tipiörgütlenmelerin yapısal özelliklerine de dikkat çeken Yorulmaz, 15 Temmuz darbegirişiminin küresel sermayeyle, kapitalizmin küreselleşmesiyle ve dünyadaekonomik gücü elinde bulunduran ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileriyle doğrudanbağlantısı olduğunu ifade etti.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Bozkurt dakonuşmasında, özellikle ABD’nin Türkiye ve bölgede yürüttüğü politikalara ve bununsiyasal, toplumsal, askeri ve ekonomik etkilerine vurgu yaptı.