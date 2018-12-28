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Mersin'de 12 katlı apartmanın altındaki dükkanlarda yangın

Mezitli ilçesinde 12 katlı bir apartmanın altındaki mobilya ve beyaz eşya dükkanlarının da bulunduğu kısımda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

28 Aralık 2018 Cuma 12:58
Mersin'de 12 katlı apartmanın altındaki dükkanlarda yangın

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altında bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Alınan bilgiye, merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altındaki mobilya ve beyaz eşya dükkanlarının da bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor. Bu arada, dükkanlardaki dumanların dışarıya çıkması için iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar kentin uzak yerlerinden de görülebiliyor.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 12:58
  1. Mersin
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