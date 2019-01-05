Mersin'de 11 suçtan aranan zanlılar tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de haklarında kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi 11 suçtan yakalama kararı bulunan "Azrail" lakaplı zanlı ve arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte birçok olaya karışan ve tetikçilik yaptıkları öne sürülen "Azrail" lakaplı A.A. ve beraberindeki E.Ö'nün, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'de olduğunu tespit etti.

Deniz yoluyla yurt dışına kaçmak için plan yaptıkları ileri sürülen şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler, A.A'yı markette alışveriş yaptığı sırada gözaltına aldı, arkadaşı ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların ev ve üzerilerinde yapılan aramalarda tabanca, şarjör, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. E.Ö'nün üzerinden A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

Haklarında kasten öldürme, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama, iş yeri kurşunlama, silahlı tehdit ve yağma gibi 11 suçtan yakalama kararı olan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.