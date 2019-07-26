Mersin’de 10 hektarlık kızılçam ormanı yandı
Mersin’in Silifke ilçesinde 10 hektarlık kızılçam ormanı yandı.26 Temmuz 2019 Cuma 14:15
Mersin’in Silifke ilçesinde 10 hektarlık kızılçam ormanı yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karahacılı Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine 12 arazöz, 100 yangın işçisi ve 1 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ve yangının çakış sebebinin araştırıldığı bildirildi.
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