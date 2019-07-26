Mersin’de 10 hektarlık kızılçam ormanı yandı Mersin’in Silifke ilçesinde 10 hektarlık kızılçam ormanı yandı.

Mersin’in Silifke ilçesinde 10 hektarlık kızılçam ormanı yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karahacılı Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine 12 arazöz, 100 yangın işçisi ve 1 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ve yangının çakış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.