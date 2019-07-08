0553 313 94 23

Mersin’de 1 kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti

Mersin’de metonol zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
Mersin’de 1 kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti

Mersin’de metonol zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.


Kentte son 15 günden bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 30’a yakın kişi hastanelere başvurmuş, geçtiğimiz hafta içerisinde bu kişilerden 7’si hayatını kaybetmişti. Dün de ’metonol’ zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi’nde tedavi gören İbrahim A. hayatını kaybetti. Bu kişiyle birlikte kentte sahte alkolden ölenlerin sayısı 8’e yükselirken, halen 9 kişinin tedavilerine devam edildiği bildirildi.


Öte yandan, sahte içki ölümlerine ilişkin geçtiğimiz hafta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayısı için Ankara’ya yürüyerek gidiyor
    1. Kayısı için Ankara’ya yürüyerek gidiyor
    2. THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren..
    3. (Özel) Avcılar’da suç makinesi..
    4. Bangladeş'te iklim değişikliğinden..
    5. Pazaryeri’nin Çömlekçi köyüne..
    6. Mersin’de 1 kişi daha sahte içkiden..
    7. Artvinli gazeteciler Van’ı gezdi
    8. Yerli otomobilde imzalar atıldı
    9. Yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi’ne..
    10. 150 motosiklet tutkunu bir araya geldi
    11. Erzincan’da son 1 ay içerisinde..
    12. Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale..
    13. INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı..
    14. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk yaşamını..
    15. ASKİ: "Başkent’in suyu dünya..
    16. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde 7 dilde..
    17. Anadolu Üniversitesi’nin düzenini ve..
    18. Hindistan’da otobüs kazası: 29 ölü
    19. Tepkiler sonrası Bakanlıktan Sıla..
    20. Koltuğunu kaptıran Çipras’tan açıklama!
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’