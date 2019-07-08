Mersin’de 1 kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti Mersin’de metonol zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Mersin’de metonol zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Kentte son 15 günden bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 30’a yakın kişi hastanelere başvurmuş, geçtiğimiz hafta içerisinde bu kişilerden 7’si hayatını kaybetmişti. Dün de ’metonol’ zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi’nde tedavi gören İbrahim A. hayatını kaybetti. Bu kişiyle birlikte kentte sahte alkolden ölenlerin sayısı 8’e yükselirken, halen 9 kişinin tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Öte yandan, sahte içki ölümlerine ilişkin geçtiğimiz hafta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı.

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