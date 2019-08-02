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Mersin ve Adana Barolarından hak ihlallerine karşı ortak mücadele

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana Baroları, avukatların yaşadıkları hak ihlalleri ve saldırılara karşı ortak mücadele etme kararı aldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:22
Mersin ve Adana Barolarından hak ihlallerine karşı ortak mücadele

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana Baroları, avukatların yaşadıkları hak ihlalleri ve saldırılara karşı ortak mücadele etme kararı aldı. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, avukatların adliyelerde ve cezaevlerinde yaşadıkları kısıtlamalar ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi ile avukatlara yönelik saldırıların son bulması için verdikleri ortak mücadelenin, tüm barolara örnek olmasını dilediler.


Adana Barosu Başkanı Küçük, Başkan Yardımcısı Sabahattin Gümüş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ülke ve mesleki sorunlarla çözüm önerilerinin ele alındığı ziyarette, avukatların adliyelerde ve cezaevlerinde yaşadıkları kısıtlamalar ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve son zamanlarda avukatlara yönelik artan saldırıların son bulması için ortak ve güçlü adımlar atılması yönünde görüşler dile getirildi. Mersin Barosu Genel Sekreteri Adnan Günbay ile Türkiye Barolar Birliği Delegesi Levent Demir ve Genç Avukatlar Komisyonu Başkanı Hamit Mert Avcı’nın da katıldığı ziyarette ayrıca, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü ihlallerine yönelik baroların ve avukatların birlikte daha etkin mücadele etmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye’de ve Mersin’de yaşanan çevre sorunlarına da değinilen görüşmede, çevre sorunlarına karşı avukatların verdikleri mücadeleye toplumun da destek vermesi gerektiğinin altı çizildi.



“Hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz”


Ziyarette, Adana Barosu ile yaptıkları ortak mücadelenin önemine vurgu yapan Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, “Hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma ilkesini, doğamızı, insanların sağlıklı çevrede yaşama hakkını hedef alan tüm oluşumların karşısında hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.


Avukatların cezaevlerinde yaşadıkları kısıtlamalara da değinen Yeşilboğaz, avukatlara getirilen kısıtlamalarla hem avukatların hem de vatandaşların haklarının ihlal edildiğini söyledi. Yeşilboğaz, “Ceza Muhakemesi Kanununun ‘şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi’ başlıklı 149. maddesinin 3. fıkrasına göre; ‘soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz’ denilmektedir. Kovuşturma aşamasında tutuklu sanık ile avukatının görüşme, yazışma ve savunma hazırlıkları takip edilemez. Dolayısıyla hükümlüye avukatı ile görüşmesinde uygulanan denetimin, hukuki ve yasal dayanağı da bulunmamaktadır. Avukatlara getirilen kısıtlamalarla hem avukatların hem de vatandaşların hakları ihlal edilmektedir. Halkın adalet erişiminin birincil kapısı olan avukatlık mesleğinin yaralanması, halkın zarar görmesi anlamına gelmekte olup, bunun bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Adana Barosu ile vermiş olduğumuz ortak mücadele ile meslektaşlarımıza getirilen kısıtlamalar ve yapılan hak ihlallerinin önüne geçilmesinin imkansız olmadığını göstereceğiz. Hukukun üstünlüğünü hedef alanların karşısındayız” diye konuştu.



“Avukatların etkin ve yetkin kılınması, halkın adalet erişimi için gereklidir”


Savunmanın temsilcileri avukatların adalet sisteminde çok büyük bir öneme sahip olduklarını vurgulayan Adana Barosu Başkanı Küçük ise “Avukatlık mesleğinin her geçen gün derinleşen sorunlarına hiçbir zaman seyirci kalmadık, kalamayız. Tarih boyunca hep hak arama mücadelesi içinde yer alan avukatların etkin ve yetkili kılınması, bu konudaki sorunların ortadan kaldırılması, sadece avukat için değil, halkın adalet erişimi de için gereklidir. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız üzerindeki baskılar kaldırılıncaya kadar meslektaşlarımızla var gücümüzle omuz omuza mücadele etmeye devam ediyoruz. Mersin Barosu ile bölgesel olarak vermiş olduğumuz ortak mücadelenin, tüm barolara örnek olacağını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:22
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