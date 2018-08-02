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Mersin Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve başarı sıralaması 2018

YKS TYT ve AYT sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihini yapacak adaylar üniversite taban puanlarını, kontenjan ve üniversitelerin başarı sıralamasını merak etmeye başladı. Peki Mersin Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve başarı sıralaması 2018 nedir? YKS AYT puan ve başarı sıralaması...

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:17
Mersin Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve başarı sıralaması 2018

YKS TYT ve AYT sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihini yapacak adaylar üniversite taban puanlarını, kontenjan ve üniversitelerin başarı sıralamasını merak etmeye başladı. Peki Mersin Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve başarı sıralaması 2018 nedir? YKS AYT puan ve başarı sıralaması...

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. ÖSYM tarafından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuza göre, 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercih yapacak. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır.

2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar yükseköğretim programlarını tercih edecekler. Adaylar, kılavuzdaki tercih yapma haklarının bulunduğu programların kod ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacak.

İŞTE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018 TABAN PUANLARI KONTENJAN VE BAŞARI SIRALAMASI (4 yıllık 2 yıllık)

 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:17
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